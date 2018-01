Christian dá recado: sem provocação Não é por falta de experiência que o São Paulo vai se dar mal contra o Corinthians. Afinal, o atacante Christian é um veterano em clássicos. Aos 30 anos, o jogador viveu os dois lados do Gre-Nal, um dos duelos regionais mais disputados do Brasil. ?Fiz gols, ganhei e perdi, tanto pelo Internacional quanto pelo Grêmio?, conta. ?Cada jogo é uma história diferente, mas vencer um clássico é sempre importante, seja onde for.? Christian tem a receita para amenizar a pressão sobre a equipe: evitar o clima de provocação. ?Estamos perto da zona do rebaixamento, o melhor a fazer é procurar resolver nossos problemas e não nos importarmos em provocar o Corinthians?, diz. ?Mas, não é porque o Corinthians está melhor na classificação que não temos condições de ganhar.? No que depender do retrospecto, os são-paulinos podem ficar otimistas. Foi contra o Corinthians que Christian despontou para o futebol brasileiro. Em 1997, quando defendia o Inter, marcou os gols da vitória gaúcha por 3 a 1, no Pacaembu. ?Foi meu primeiro jogo como titular no Brasileiro?, lembra. ?Foi marcante, mas agora é outro momento, não adianta se apegar ao passado?, observa o atacante, que também balançou as redes do Corinthians quando atuou pelo Grêmio. No Morumbi, Christian se reencontrará com Nilmar. Não chegaram a atuar juntos em Porto Alegre, mas se enfrentaram algumas vezes em Gre-nais e Christian faz um alerta. ?Ele tem talento e potencial.? Ele festejou o tempo maior para treinar, já que o Brasileiro parou no fim de semana. ?O time é bom, mas precisamos de tempo juntos para tentarmos fazer determinadas jogadas.? O zagueiro Alex foi suspenso nesta terça-feira por 4 jogos pela expulsão contra o Atlético-PR e desfalcará o São Paulo no clássico de amanhã.