Christian deixará Palmeiras esperando De Porto Alegre, Rogério Dionísio, pai do atacante, manda avisar que seu filho não desembarcará em São Paulo. Seu destino é o Grêmio. Christian não quer jogar no futebol paulista, já alugou um apartamento na capital gaúcha para não deixar dúvidas sobre a sua preferência. Entre a expectativa dos dirigentes do Palmeiras e a decisão da família do jogador, quem está perdendo é o técnico Vanderlei Luxemburgo, que não deve ter o reforço. A história da contratação do atacante Christian é um roteiro de contradições. O Palmeiras está alegando que o Bordeaux, dono do passe do jogador, enviou um documento que libera o atleta apenas para o clube paulista e mais nenhum outro no Brasil. "Tenho em mãos um fax do Bordeaux que dá 48 horas para que o Christian se apresente ao Palmeiras e, caso contrário, 72 horas para voltar ao Bordeaux", disse o diretor palmeirense Sebastião Lapola, nesta segunda-feira, no final da tarde. "Estamos aguardando a sua apresentação aqui no Parque Antártica. Entre o jogador e o Palmeiras está tudo certo." Duas horas depois de Lapola se manifestar sobre o imbróglio, a história tomou outro rumo. O pai de Christian garantiu que seu filho não deixaria Porto Alegre de maneira nenhuma. "Meu filho não vai se apresentar amanhã no Palmeiras. Ele tem preferência aqui pelo Sul", revelou Rogério Dionísio. O pai assegurou que, apesar do documento do Bordeaux, Christian não embarcará para São Paulo de jeito nenhum. "Para o Palmeiras ele não vai. Se o Bordeaux insistir, paciência. Aí, ele volta para a França". Outro detalhe da confusa transação é uma multa contratual que obriga o Grêmio a desembolsar US$ 3,5 milhões pelo passe do atacante. Este é o valor que o Inter de Porto Alegre exigiu para ?bloquear? Christian na França, quando vendeu o jogador para o clube francês em 1999. No contrato existe uma cláusula que não permite a transferência do atacante para um clube gaúcho, com exceção do próprio Inter, até setembro de 2002. O Bordeaux comprou Christian do PSG e herdou a multa contratual. Com base neste documento, o Grêmio deveria pagar US$ 3,5 milhões para ficar com o artilheiro. Dirigentes do Grêmio garantem que não se responsabilizarão pela a multa. Alegam que o Bordeaux ainda deve US$ 3 milhões ao Grêmio pela compra do volante Eduardo Costa ano passado. Esse é mais um ingrediente da confusa negociação entre Palmeiras, Christian, Bordeaux e o Grêmio. Apesar das exigências contratuais e da disposição de Christian para ficar no Sul, não será surpresa se ele apresentar-se nesta terça-feira no Parque Antártica. Tudo, na verdade, vai depender da força do empresário que representa o Palmeiras na transação.