Christian desfalca o Grêmio em Goiás O Grêmio não contará com a experiência do zagueiro Claudiomiro e do centroavante Christian no jogo deste sábado, contra o Goiás, em Goiânia. Ambos sentem dores musculares e farão falta a um time cheio de garotos que precisam conter a euforia depois da vitória sobre o Corinthians, por 4 a 0. Jogadores como o armador Bruno e o atacante Marcelinho vêm alternando boas e más exibições. A torcida teme que depois dos elogios desta semana eles tenham uma nova recaída. Outro jovem, o volante Leanderson, garante que o time vai manter a regularidade. "A gurizada não quer repetir o ano passado", assegura, lembrando do pavor da queda para a segunda divisão que assombrou o time até a última rodada. O substituto de Claudiomiro é Marcelo Magalhães, que já foi testado na goleada de quarta-feira e saiu-se bem. A dúvida do técnico Adílson Batista está no ataque. Ele pode escolher entre Cláudio Pitbull, que entrou bem contra o Flamengo, na primeira rodada, e Fábio Pinto, que participou do segundo tempo e marcou um gol no Corinthians.