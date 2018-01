Christian e Gavião pegam gancho no STJD A tumultuada derrota para o Figueirense (2 a 1) no dia 1º de junho trouxe mais dores de cabeça ao Grêmio do que se podia imaginar. Julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, o volante Gavião e o atacante Christian foram suspensos por 90 e 60 dias, respectivamente. O lateral Gilberto, que está com a seleção brasileira na Copa das Confederações, em Paris, e também expulso na partida contra o time catarinense por jogada violenta, pegou apenas três jogos, sendo que um já foi cumprido. Segundo o STJD, os apontamentos feitos pelo árbitro Alício Pena Júnior ao final da partida foram cruciais para a decisão da entidade. O juiz acusou os dois jogadores de agressão no relatório enviado à 1ª Comissão Disciplinar. No caso do atacante gremista, Alício garantiu que foi ofendido pelo jogador e sofreu uma ?peitada? do volante tricolor, confirmada após a revisão das imagens da televisão.