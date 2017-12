Christian ganha aliado para renovar O atacante Christian ganhou nos últimos dias um forte aliado em sua luta para permanecer no Palmeiras no segundo semestre. O treinador Vanderlei Luxemburgo se encarregará de pedir à diretoria que renove o seu contrato, cujo término está previsto para maio. Antes disso, Luxemburgo conversou demoradamente com o jogador e se convenceu de que poderá fazer a ponte com os cartolas, especialmente por que Christian não deseja retornar ao Bordeaux, clube francês proprietário de seus direitos federativos. Leia mais no Jornal da Tarde