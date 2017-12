Christian leva fé no Mundial Desde que venceu a Libertadores, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-PR dia 14 de julho no Morumbi, o São Paulo fez 27 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou nove, empatou sete e perdeu onze. Aproveitamento fraco, de 41,9%. Mesmo diante desses números, o atacante Christian tem certeza de que o time tem muitas chances de vencer o Mundial Interclubes, a partir do dia 14 de dezembro, no Japão. ?Nós vamos chegar 100% em todos os aspectos. A motivação vai ser enorme e a parte física também, porque o São Paulo tem profissionais muito bons nessa área.? Mas, e a bola? O São Paulo conseguirá jogar como antes? Christian não tem dúvidas e cita o jogo com o Corinthians. ?Viu como foi diferente? A gente entrou com muita motivação e fez uma grande partida, apesar de não ter conseguido a vitória. Vai ser assim também contra os adversários do Mundial?. Diferentemente da maioria dos jogadores, que desmentem a falta de motivação, Christian admite que é difícil entrar disposto em jogos de campeonatos em que o time nada tem a esperar. ?É fácil falar assim, mas o jogador vive de desafios. A gente não vai cair, já está na Libertadores e encara o Corinthians que luta para ser campeão. A lógica é que eles entrem mais desligados, mas nesse jogo não aconteceu. Contra o Santos, que é um clássico, a gente poderia ter vencido, só que eu errei muitas bolas. Se fizesse os gols, a gente ganharia, sem dúvida.? Ele acredita que falta pouco para o São Paulo voltar a jogar bem. ?Estamos treinando e logo o jogo vai aparecer de novo. Temos é que encontrar aquele jeito de jogar que fez o São Paulo campeão. E vai aparecer logo, a nossa torcida pode acreditar.? Um ponto crucial para a melhora do São Paulo é conseguir, segundo Christian, aumentar o período da partida em que o time joga bem. ?A gente faz uns períodos de jogo muito bons, mas não consegue manter. Sei que não dá para jogar bem os 90 minutos, sei que os adversários são duros, mas se a gente conseguir uma constância melhor vai conseguir muitas vitórias.? Christian não sabe se joga contra o Atlético-MG quarta-feira, mas agradece muito a Paulo Autuori por ter ganho um descanso contra o São Caetano. ?Desde que cheguei aqui não havia parado, senti um pouco a diferença de ritmo dos treinamentos do Japão, e esse descanso foi bom. Vou voltar com tudo, com muito mais físico.? Ele aproveitou folga para descansar no interior do Rio Grande do Sul. Foi para Taquara, cidade localizada nas serras gaúchas, a 125 quilômetros de Porto Alegre. ?Fiquei isolado, sem televisão e rádio. Depois, pela Internet, vi que a gente tinha vencido. Agora, temos de continuar nesse caminho.?