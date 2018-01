Christian luta para marcar gol em casa O centroavante Christian reconhece que ainda não fez nenhuma apresentação brilhante pelo São Paulo. Apesar de já ter marcado dois gols em seis jogos, não convenceu os torcedores de que pode ser a grande referência ofensiva do time. Mas tudo pode começar a mudar a partir do jogo contra o Vasco, domingo, no Morumbi. ?Desde que cheguei aqui, minha meta é fazer um gol jogando em casa?, afirma Christian. ?Se eu conseguir, a torcida vai passar a me apoiar.? Aos 30 anos, Christian não se abate com as críticas e garante que está tranqüilo. ?O que não significa que vou entrar em campo dormindo?, alerta. ?Minha situação seria muito pior se eu não tivesse feito nenhum gol até agora?, pondera, ao lembrar que já balançou as redes contra o Atlético-PR ? em sua estréia ? e diante do Coritiba. O que faz Christian acreditar que pode, enfim, deslanchar no São Paulo é o fato de a equipe ter tido uma semana completa para treinar. ?Estou melhor condicionado fisicamente e sinto que as coisas começarão a dar certo?, disse. ?Não vou prometer gols contra o Vasco, mas posso garantir que vou tentar.? Apesar de confiante, Christian evita qualquer comparação da dupla ofensiva do Vasco, formada por Alex Dias e Romário. ?Eles estão numa excelente fase e jogam há muito mais tempo juntos do que o Amoroso e eu?, observa. ?Precisamos trabalhar para chegar no mesmo estágio, mas é possível, porque também temos qualidade.? Desfalque - O zagueiro Fabão, com dores no calcanhar direito, será o único desfalque para o duelo contra os cariocas. Edcarlos está garantido na defesa. O técnico Paulo Autuori confirmou a formação com dois meias e dois volantes. ?Espero um time bastante equilibrado, nos últimos dias trabalhamos bastante a parte tática, o que não conseguimos fazer com a seqüência de jogos?, disse Autuori.