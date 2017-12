Christian: "meu negócio é na área" O atacante Christian, 30 anos, foi apresentado no final da manhã desta desta terça-feira como o mais novo reforço do São Paulo. O jogador - que estava Omiya Ardija, do Japão, e assinou contrato até julho de 2006 - chegou otimista. Disse não estar preocupado com a missão de substituir Luizão, que se transferiu para o Japão. Lembrou que, como homem de área, chega ao Morumbi para fazer gols. "Sou um definidor. Meu negócio é atuar dentro da área", disse o centroavante. "O São Paulo é muito forte e o atual elenco também. Confio muito em novas conquistas", acrescentou. Para acertar com o atacante, o São Paulo pagou 350 mil dólares, valor referente a rescisão contratual com a equipe japonesa. Christian é conhecido por boa parte do grupo são-paulino. Quando esteve na Seleção Brasileira, dividiu apartamento na concentração com Amoroso durante a Copa América de 1999. Além disso, trabalhou com Paulo Autuori duas vezes: no Marítimo, em Portugal e também no Internacional. Christian é um atacante experiente: além de várias equipes no Brasil, passou pelo futebol português, japonês, françês e turco.