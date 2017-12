Christian otimista para a estréia Pelo menos no aspecto tático, o torcedor do São Paulo pode ver, a partir deste sábado, aquela mesma equipe que conquistou a Taça Libertadores, em julho. O centroavante Christian estréia pelo clube com a responsabilidade de ser o "novo Luizão", a referência na área que o time havia perdido com a ida do artilheiro para o Nagoya Grampus, do Japão. "Só sei jogar dessa forma, dentro da área, e trabalhando em função da equipe", comenta Christian, otimista por vestir a camisa do clube. "Não serei o salvador da pátria, mas vou procurar mostrar o que sei fazer melhor, que são os gols." É sua segunda experiência no futebol paulista, mas Christian garante que será bem diferente da fraca passagem pelo Palmeiras, em 2002. "Fiquei pouco tempo no Palmeiras", defende-se. "No São Paulo, o horizonte é bem maior, temos o Brasileiro e o Mundial de Clubes pela frente."