Christian pode estrear no Internacional nesta quarta-feira O centroavante Christian pode estrear no Internacional nesta quarta-feira, contra a Ulbra, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador, que saiu do Corinthians há um mês, teve sua contratação homologada pela Fifa na última segunda e deve entrar no lugar de Alexandre Pato, contundido. A escalação de Christian só não está garantida porque o técnico Abel Braga resolveu fazer mistério e deixou para anunciar o time meia hora antes do jogo. Outros candidatos à vaga de titular no ataque são Michel e Jean. No jogo desta quarta-feira, que começa às 19h30, o Internacional tem a chance de entrar na zona de classificação para a segunda fase do Gaúcho. O campeão mundial é atualmente o quarto colocado do Grupo 1, com 14 pontos, e pode tomar a terceira posição da própria Ulbra, que tem 15 pontos, e até mesmo acabar a noite no segundo lugar, se o Novo Hamburgo (segundo, com 15 pontos) tropeçar diante do Veranópolis (sétimo, com dez pontos). Líder do Grupo 1, com 21 pontos, o Juventude também joga nesta quarta-feira. Vai a Bagé para enfrentar o Guarany, que tem 11 pontos. Na outra partida do grupo, o Santa Cruz (11 pontos) recebe o Glória (seis pontos). No Grupo 2, o Grêmio enfrenta o 15 de Novembro também nesta quarta-feira, às 21h45, em Campo Bom, com o objetivo de aumentar sua vantagem sobre os demais e começar a encaminhar a classificação antecipada para a semifinal. Fazendo excelente campanha, o Grêmio é o primeiro colocado da Chave 2, com 25 pontos. Enquanto isso, o 15 de Novembro está em sexto lugar, com dez pontos. O Esportivo, vice-líder com 15 pontos, joga em casa contra o São Luiz, quarto colocado, com 11 pontos. E o São José de Porto Alegre (8 pontos) recebe o São José de Cachoeira do Sul (dez pontos). A rodada do Campeonato Gaúcho será complementada na quinta-feira, com o jogo Caxias x Guarani de Venâncio Aires.