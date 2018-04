Christian pode estrear no Palmeiras O Palmeiras que enfrenta amanhã o São Caetano pelo Torneio Rio-São Paulo é um mistério que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai desvendar somente no vestiário do Palestra Itália. Uma coisa é certa: quaisquer que sejam os titulares, eles não tiveram oportunidade de realizar um treino tático sequer. Segunda-feira, os jogadores que atuaram na derrota para o Botafogo por 2 a 1 fizeram hidroginástica enquanto os reservas treinavam normalmente. Hoje todos participaram do chamado "rachão". Segundo Luxemburgo, os jogadores não treinaram por ainda estarem sofrendo da desgastante partida disputada no domingo sob calor de 45°C do Rio. "Eles não tiveram tempo para recuperar. Não daria para fazer um treino tático que exige mais do preparo físico." Sobre a escalação, o técnico afirma que está, inclusive, considerando a estréia do atacante Christian. "Vou falar com ele para saber como ele está se sentindo." O jogador garante: tem fôlego para atuar 90 minutos. "Vou enquanto agüentar." Segundo Christian, a ansiedade pela estréia está sendo um pouco maior no Palmeiras. Devido ao desgaste ocorrido pela possibilidade de jogar no Grêmio o atleta está preocupado em agradar o torcedor. "Só gostaria que eles entendessem que no começo, às vezes, você pode não estar tão bem tecnicamente. Aí você tem de mostrar a parte mental, aquela vontade", afirma o atacante lembrando que só fez um treino. Outro jogador que logo deve fazer sua estréia é o meia Alex. "Vai ter de haver uma superação. Se a gente tiver de esperar o Alex ficar na forma ideal acabou o campeonato", diz Luxemburgo, lembrando que a primeira fase da competição tem apenas 15 jogos. O jogador espera estar pronto para atuar contra o Vasco, domingo, ainda que não consiga atuar os 90 minutos. Sobre a estratégia para enfrentar o adversário, Luxemburgo só tem uma certeza. "Com o São Caetano a gente não pode jogar como se enfrentasse uma equipe pequena. Tem de jogar como contra time grande." Leonardo, que sentiu uma contusão no treino de hoje pode ser substituido por Tiago.