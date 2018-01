Christian processa o Palmeiras O atacante Christian pode antecipar sua saída do Palmeiras, por causa de uma ação que o seu advogado entrou na Justiça contra o time do Parque Antártica e o Bordeaux, da França, dono do passe. O jogador, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de junho, afirmou nesta segunda-feira que o advogado Édson de Freitas Siqueira entrou na quarta-feira com a ação sem o seu conhecimento. Na ação, o jogador estaria pleiteando a reposição do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço no valor de R$ 100 mil, que seria a diferença do que ele recebia no clube francês, cujo salário era de R$ 160 mil, com que o recebe atualmente no Palmeiras (R$ 60 mil). Pela falta desse pagamento, o atleta, por meio do advogado, queria o passe livre do Bordeaux. No dia seguinte, a ação foi julgada improcedente. ?Eu eu não autorizei o advogado a entrar na Justiça. Quando vim para o Palmeiras, realmente estudei com o advogado várias hipóteses de mover uma ação, caso eu me sentisse prejudicado?, explicou o jogador. Christian garantiu que nunca se sentiu prejudicado pelo Palmeiras. Ele disse que em momento algum deu sinal verde para que o advogado entrasse com a ação. ?Fui pego de surpresa. Na quarta-feira, eu estava em um bingo com o César (zagueiro), quando um repórter me telefonou para saber dessa ação. Foi um choque?, disse o atacante, que afirmou ter rompido com o advogado. No dia seguinte, Christian conversou com o diretor de Futebol Sebastião Paola, explicando que não tinha nada a ver com a história. O dirigente, depois de consultar o departemento jurídico do clube, afirmou que não haveria problema de o atacante cumprir seu contrato até o fim. ?O Palmeiras não deve nada?, afirmou Lapola. Nesta segunda-feira à tarde, o Palmeiras apresentou o atacante Nenê, atacante de 20 anos, contratado do Etti Jundiaí até o fim do ano. O jogador faz parte da reformulação do elenco com investimentos modestos. O técnico Vanderlei Luxemburgo define nesta terça-feira à tarde, a equipe que enfrentará o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21 horas, confirmado para o Canindé.