Christian promete calar os críticos Principal surpresa da convocação de Emerson Leão para os amistosos com Estados Unidos e México, nos dias 3 e 7, respectivamente, o atacante Christian, do Paris Saint-Germain, promete calar a boca de seus muitos críticos, marcando seus primeiros gols com a camisa da Seleção Brasileira. "As pessoas, às vezes, falam bobagens sem nunca ter acompanhado nosso trabalho fora do Brasil. Vou mostrar que as coisas não são bem assim", discursou o jogador, que já está escalado pelo treinador na equipe titular. Leia matéria completa no JT