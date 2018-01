Christian promete gols, em breve O atacante Christian manda um recado aos torcedores do São Paulo. "Todo mundo pode ter certeza de que eu não esqueci como se faz gols. Ainda sei cabecear muito bem. Só está faltando um pouco mais de condicionamento físico para jogar bem." O atacante se assusta quando alguém pergunta se dois meses é um prazo aceitável para que ele fique 100%. "Ficou louco? Em dois meses, o ano está acabando. Só quero mais uma semana para buscar essa adaptação que necessito", afirma. Christian conta que o ritmo dos treinamentos no Japão era muito menos intenso. "Lá não tem trabalho para se ganhar força de arranque e massa muscular. Tudo é feito de forma mais lenta, e eu estou com 70% do meu potencial." Para o técnico Paulo Autuori, o isso é o suficiente para escalá-lo. "Viram a cabeçada que ele deu contra o Inter? O gol saiu daí. Precisamos dessa referência na área", destacou o treinador. Time - O São Paulo treina nesta segunda-feira pela manhã e à tarde. Paulo Autuori quer aproveitar ao máximo o raro fato de ter uma semana de folga entre um jogo e outro, por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro, que não teve rodada no final de semana. "Estamos comemorando esse prazo para melhorarmos os fundamentos em que estávamos falhando. E não tem essa de perder o ritmo de jogo, isso é coisa que não existe no futebol", diz o técnico do São Paulo. O time será definido na terça, mas não deverá ter muitas surpresas. Júnior volta à lateral-esquerda e Richarlyson ganha uma vaga no meio-de-campo, ao lado de Renan e Mineiro. Josué cumpre suspensão automática. Souza está garantido na lateral-direita. "Ele fez muito bem esse papel nos jogos contra o River Plate. E não é porque teve uma ou outra falha que vai perder a minha confiança", diz Autuori. Haverá alguns cuidados na cobertura de Souza, pois Tevez gosta de atuar por ali. Mineiro e Renan estarão atentos. Edcarlos fica com a vaga de Alex. E Danilo, que foi poupado contra o Inter, volta ao time. Na frente, Christian busca maior entrosamento com Amoroso.