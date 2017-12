Christian se diz pronto para estrear O centroavante Christian está pronto para estrear no time do São Paulo, neste sábado, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Apresentado na terça-feira como reforço para o segundo semestre, o atacante viu a derrota do tricolor para o Internacional na noite de quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, participou de um treino nesta quinta-feira e saiu do campo do RS Futebol, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, convicto de que vai jogar em Curitiba. "Vou tentar manter a média de gols", anunciou, numa referência às oito vezes que marcou em 13 jogos pelo Omiya Ardija, do Japão, neste ano. Durante uma hora e meia, Christian fez exercícios físicos e participou de treinamentos com bola, entre os quais lançamentos, cruzamentos e conclusões, acompanhando o ritmo dos atletas que não participaram do jogo contra o Internacional. "Só preciso melhorar um pouco o condicionamento muscular, mas estou bem", revelou antes de embarcar no ônibus para voltar ao hotel. "Ele é um definidor e também trabalha para a equipe", elogiou o técnico Paulo Autuori. "É de um jogador com este perfil que estávamos necessitando". Em sua quarta volta ao futebol brasileiro ao longo de uma carreira que já teve passagens pelo Internacional, Palmeiras, Grêmio e clubes da França, Portugal, Turquia e Japão, Christian mostra-se feliz com a perspectiva de participar dos jogos de um time de ponta e de disputar o mundial interclubes no final do ano. Afirma que, como centroavante, terá vida mais fácil jogando no Brasil do que no Japão. "Numa equipe como a do São Paulo, cheia de bons jogadores, a bola vai chegar à área adversária muitas vezes, aumentando minhas chances de fazer mais gols", raciocina, lembrando que isso pouco ocorria no futebol japonês, de muita correria e pouca técnica. Apesar do otimismo, Christian sabe que vai estrear na fogueira de uma rivalidade recente. O Atlético-PR perdeu a decisão da Copa Libertadores para o São Paulo e quer aproveitar o novo confronto para se redimir daquela derrota, desta vez contando com ajuda de sua fanática torcida. "São situações que ampliam nossas dificuldades", admite Christian. "Mas o São Paulo tem experiência, está preparado e pode vencer". A opinião é compartilhada pelo volante Mineiro, autor do único gol tricolor contra o Internacional. "O grupo tem potencial para conseguir as vitórias que o clube precisa", afirma. O técnico Paulo Autuori também cita o potencial do time para prever que o São Paulo voltará ao ritmo das vitórias, depois da série de maus resultados posteriores à conquista da Libertadores. Ele admite que o tricolor perdeu um pouco da concentração, mas só concorda que a equipe foi mal no primeiro tempo dos jogos contra o Atlético-MG e o Figueirense. Recuperado o foco no Campeonato Brasileiro, Autuori prevê uma boa atuação contra o Atlético-PR e uma boa campanha no segundo turno da competição. A chegada de Christian e do meia-atacante Leandro Bonfim, que participou do jogo contra o Internacional, animam o treinador. "Temos uma equipe competitiva", afirma Autuori, que só não contará com o volante Josué, com dores musculares, e com o atacante Roger, suspenso, em Curitiba. Além de Christian, que estréia, estão à disposição do treinador Fabão, Alex, Danilo e Amoroso, poupados na quarta-feira. A equipe do São Paulo viajou de Porto Alegre para Curitiba no final da tarde e volta a treinar nesta sexta-feira, às 15h30.