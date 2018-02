Christian vai cumprindo a promessa: ser o velho Christian Enquanto Nilmar não acerta sua vida com o Corinthians e Amoroso não se recupera fisicamente, os atacantes que deveriam ser reservas vão roubando a cena. Depois de Jaílson marcar dois gols contra o São Bento, Christian marcou três contra o Juventus. E até o boliviano Arce fez o seu. ?Fiz uma promessa para mim mesmo que voltaria a ser o velho Christian. E estou cumprindo. É ótimo voltar a marcar?, disse o atacante, que já marcou quatro gols no Campeonato Paulista. "É fruto do trabalho. Desde Jarinu venho trabalhando ao máximo, esperando o melhor. O melhor está acontecendo e vou tentar manter. Estou aqui para ajudar o Corinthians." Arce jogou por pouco mais de 15 minutos, tempo suficiente para mostrar oportunismo e marcar seu primeiro gol pelo time de Parque São Jorge. "Estou contentíssimo por marcar logo na estréia numa equipe tão grande como o Corinthians", arriscou o boliviano num bom "portunhol". Magrão, autor do cruzamento para o gol de Arce, pediu cautela, mas não esqueceu de valorizar os companheiros. "Felizmente começamos bem o campeonato, essa era nossa intenção. Mas precisamos manter a humildade. Talvez nós não tenhamos o melhor elenco tecnicamente, mas temos um grupo cheio de vontade, que é fundamental no futebol de hoje." Segue a novela Nilmar Ainda não foi nesta quarta que Nilmar acertou o seu novo contrato. ?Eu me encontrei com representantes do Corinthians por menos de uma hora. Acertamos alguns termos. E acredito que sexta-feira tudo estará definido?, disse o advogado do jogador, André Ribeiro. A questão é simples: o atacante quer ficar no clube até, no máximo, 30 de junho. Para isso, em vez de receber os R$ 3,5 milhões que o Corinthians lhe deve, aceita apenas parte do dinheiro. ?Ele vai receber perto de R$ 800 mil. Uma parte deve ser paga na sexta-feira e outra na próxima terça-feira. O acordo está feito. Só falta receber?, disse Ribeiro.