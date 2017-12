Christian volta ao Grêmio contra Goiás O centroavante Christian volta ao Grêmio neste domingo, contra o Goiás, depois de 60 dias de suspensão por ter agredido Mancini, do Figueirense, no dia 1º de junho. Apesar de ser de casa, é o reforço mais aguardado pelo clube. Se ele confirmar a fama de artilheiro, pode tirar o tricolor da lanterna do campeonato brasileiro, com 23 pontos, e da condição de pior ataque da competição, com 25 gols. Cauteloso, o técnico Nestor Simionatto tenta evitar a pressão sobre o jogador, dizendo que ele não é o salvador da pátria. Mas admite que o retorno ocorre no momento em que o time mais precisa do atacante. Diante da necessidade de gols e de vitórias, Simionatto anuncia um time mais ofensivo. A partir de agora os meias Jorge Mutt e Bruno, este na função de atacante, passam a ter menos preocupações com a marcação. Mas devem estar sempre próximos da área para tabelar com Christian e finalizar. O volante Tinga está fora do time por más condições físicas e será substituído por Leanderson.