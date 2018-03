Chute de Ronaldinho quebra vidro de catedral Estrela de um comercial da Liga Espanhola de Futebol, Ronaldinho Gaúcho causou destruição, com seu potente chute, durante as filmagens realizadas nesta segunda-feira. Ao acertar uma bicicleta nas ruas de Santiago de Compostela, a pedido do diretor do anúncio publicitário, o jogador brasileiro do Barcelona mandou a bola num vidro na entrada da catedral da cidade, quebrando-o. O diretor Emil Samper tratou logo de assumir a responsabilidade pelo acidente. "Pedi a Ronaldinho que imprimisse a maior potência possível à bola e ele assim o fez, com a má sorte de acertar o vitral", explicou. Ronaldinho Gaúcho fez uma série de malabarismos durante as filmagens no Pórtico da Glória, chegando inclusive a subir os degraus da catedral quicando a bola na cabeça. Mas uma das bicicletas acertou o vitral de cristal, que fica a cerca de 10 metros de altura. Mas a produtora do comercial já anunciou que irá cobrir todos os custos com a reforma do local. As filmagens tiveram também cenas emocionantes. Aproveitando a presença de Ronaldinho Gaúcho na cidade, um menino, doente crônico do Hospital Universitário de Santiago, aproveitou para conhecer seu ídolo. E ganhou uma bola autografada do brasileiro.