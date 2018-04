Chuteira que pensa tão rápido quanto os pés

SÃO PAULO - Em um evento que contou com as presenças dos atacantes Willian, do Corinthians, e Dagoberto, do São Paulo, a adidas lançou uma chuteira com tecnologia inovadora. A adizero f50 com o dispositivo miCoach Speed_Cell pretende auxiliar o desempenho dos atletas e dos boleiros de fim de semana.

O calçado, com isso, se torna uma ferramenta digital de treinamento. "É a primeira chuteira inteligente, pois existe a coleta de dados da performance do jogador", explica Luciano Kleiman, diretor comercial da adidas.A tecnologia funciona da seguinte forma: uma peça de apenas oito gramas é acoplada na chuteira, em um espaço desenhado especificamente abaixo da palmilha para acomodar o sistema.

Com o uso do calçado, todas as variações de aceleração são gravadas e isso depois é passado para o computador, através do USB, ou para o iPod Touch, iPhone e iPad. Os dados que são coletados são de velocidade máxima é média no período, o tempo de atividade, a distância percorrida e a quantidade de sprints. É a forma de ter as estatísticas ao alcance de todos.

"Eu fico feliz com esta tecnologia. Para uma criança, até servirá de parâmetro, pois ela poderá fazer comparações com os dados de um jogador profissional. E para a comissão técnica de um clube, será importante para ter mais dados, acho que vai ajudar muito", afirmou o corintiano Willian.

Os dados, depois de passados para um banco de dados, poderão ser compartilhados com os amigos e comparados com o de jogadores profissionais, como Lionel Messi, que é patrocinado pela adidas e vem usando o produtos há algumas semanas. O miCoach foi desenvolvido levando-se em conta todos os esportes e não apenas o futebol.

A expectativa é que em fevereiro já esteja disponível para o basquete, tênis e corrida de rua. Também chegará ao mercado em outros modelos de chuteira e o sistema custa R$ 299, sem contar o calçado. "Esperamos que cerca de 2 mil pessoas passem a usar o produto neste primeiro momento", diz Daniel Schmid, gerente da categoria de futebol da adidas.