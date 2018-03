Chutes de Arce preocupam Fluminense O técnico do Fluminense, Robertinho, vai manter para a partida contra o Palmeiras, domingo, pela Copa dos Campeões, a mesma equipe que derrotou o Corinthians, por 1 a 0, garantindo a classificação para as quartas-de-final. A maior preocupação do treinador são as jogadas aéreas do time paulista, principalmente as que começam com o lateral-direito Arce. Robertinho treinou diversas jogadas e deu ênfase a cobrança de pênaltis já que a partir de agora as partidas são eliminatórias. Os jogadores do Fluminense querem marcar história no clube e vencer o Palmeiras, já que no dia do jogo, o Tricolor comemora o aniversário do centenário. Os atacantes Roni e Magno Alves são os mais animados porque estiveram presentes quando a equipe caiu para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, eles querem dar mais uma alegria à torcida conquistando o título da Copa dos Campeões, após terem sido campeões cariocas.