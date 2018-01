Chuva adia clássico Lazio x Parma A partida entre Lazio e Parma, na tarde deste sábado, na abertura da 25ª rodada do Campeonato Italiano, durou apenas seis minutos. O temporal que desabou em Roma fez com que o árbitro Stefano Braschi optasse pelo cancelamento do clássico. Dirigentes dos dois times foram consultados por representantes da federação de futebol local e concordaram em disputar a partida, no Estádio Olímpico, no dia 18. A Lazio tem 46 pontos e está em terceiro lugar. O Parma, com 40, ocupa a quarta colocação. A rodada prossegue neste domingo com os jogos Napoli x Milan, Verona x Juventus, Inter x Vicenza, Bologna x Perugia, Udinese x Bari, Brescia x Reggina e Lecce x Atalanta. O clássico Fiorentina x Roma foi transferido para segunda-feira, para evitar confrontos entre torcidas. A classificação 1) Roma, 58 pontos; 2) Juventus, 49; 3) Lazio, 46; 4) Parma, 40; 5) Atalanta e Inter, 37; 7) Milan, 36; 8) Bologna, 33; 9) Perugia, 31; 10) Inter, 30; 11) Udinese e Lecce, 29; 13) Vicenza e Verona, 24; 15) Napoli, 23; 16) Brescia, 22; 17) Reggina, 20; 18) Bari, 19.