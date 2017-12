Chuva adia despedida de Chilavert O mau tempo em Buenos Aires, na Argentina, fez com que fosse transferida para esta segunda-feira a partida em que o goleiro José Luiz Chilavert se retira do futebol. O paraguaio, de 39 anos, será homenageado pelo Velez Sarsfield, em que se destacou nos anos 90. A festa reunirá velhos ídolos do clube argentino, que enfrentarão um "time das estrelas". O último jogo de Chilavert foi em 22 de abril, quando o Velez perdeu por 4 a 2 para o Atlético Maracaibo, da Venezuela, pela Taça Libertadores da América.