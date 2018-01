Chuva adia jogo Barcelona x Newcastle A partida entre Barcelona e Newcastle que seria disputada nesta terça-feira em Barcelona pela Liga dos Campeoões da Europa, foi adiada por causa das fortes chuvas que atingem a capital catalã. Uma hora e quinze minutos antes do início do jogo, o árbitro realizou uma vistoria no gramado do Nou Camp e concluiu que não haveria condições de jogo. Os clubes estudam realizar a partida amanhã mesmo, mas esperam uma avaliação do serviço de meteorologia. Se não for possível, o confronto deverá ser transferido para a semana que vem.