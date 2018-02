Chuva adia jogo do Juventus As fortes chuvas que castigaram a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira causaram o adiamento do jogo entre Juventus e Ituano, válido pela quinta rodada do Torneio da Morte do Campeonato Paulista. A partida foi transferida para esta quinta-feira, às 15 horas, com portões abertos. Com apenas quatro pontos ganhos, o adiamento do jogo acabou sendo benéfico para o time da Capital. Ameaçado pelo rebaixamento para a Série A-2, o Juventus já entrará em campo na quinta-feira sabendo dos outros resultados da rodada que será toda realizada à noite.