Chuva adia jogos da Copa Petrobras As duas partidas que estavam programadas para esta terça-feira à noite, em Copacabana, pela segunda rodada do desafio Petrobras de Tênis - o equatoriano Nicolás Lapentti contra o alemão Nicolas Kiefer e o brasileiro Ricardo Mello contra o norte-americano Robby Ginepri - foram adiadas para amanhã à noite por causa do tempo chuvoso no Rio. A programação desta quarta começa às 10 horas, com Flávio Saretta enfrentando Lapentti e, a seguir, Júlio Silva contra Ginepri.