Chuva adia Náutico x São Raimundo As fortes chuvas que caíram em Recife nesta terça-feira provocaram o adiamento do jogo entre Náutico e São Raimundo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que seria realizado nesta noite no Estádio dos Aflitos, para amanhã no mesmo horário. A decisão foi tomada pelo delegado da Confederação Brasileira de Futebol e presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira, que também é delegado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A decisão foi comunicada esta tarde ao departamento técnico da CBF e foi tomada depois de realizada uma vistoria do campo por uma comissão da FPF. Os examinadores garantiram que não havia qualquer condições da realização do jogo válido pela abertura da nona rodada. A direção do Náutico não se opôs à alteração, mas o time amazonense preferia jogar logo para retornar o mais rápido possível a Manaus. Apesar do jogo estar confirmado para esta quarta-feira, os times não devem contar muito com a ajuda do tempo. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que a quarta será nublada, com chuvas, e com temperatura variando entre 22º e 28º centígrados.