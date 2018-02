Chuva adia o jogo de abertura do Campeonato Mineiro As fortes chuvas que atingem Minas Gerais provocaram o adiamento da partida de abertura do Campeonato Mineiro de 2007. O jogo seria entre Guarani e América, no Estádio Waldemar Teixeira de Farias, em Divinópolis, na região centro-oeste do Estado. A cidade é uma das mais atingidas pelo mau tempo. Por causa das chuvas, o gramado do "Farião" ficou danificado e cheio de poças d´água. Nesta terça-feira, o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Paulo Schettino, visitou o estádio e decidiu adiar oficialmente a partida. Além dos problemas no gramado, a previsão é de mais chuvas fortes nesta quarta em Divinópolis, o que pode provocar o transbordamento do rio Itapecerica, que passa ao lado do Farião. Nesta terça, o nível de água estava quatro metros acima do normal. A nova data da partida ainda não foi definida. Nesta quarta, as diretorias de Guarani e América reúnem-se na Federação Mineira com representantes da TV Globo, que tem os direitos de transmissão. Eles decidirão quando o jogo será realizado. Os outros cinco jogos da 1ª rodada do Campeonato Mineiro estão marcados para domingo, entre eles Atlético Mineiro x Villa Nova, em Belo Horizonte, e Rio Branco X Cruzeiro, em Andradas.