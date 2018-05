Chuva atrapalha, e técnico abre o treino do Inter A chuva atrapalhou os planos de Mário Sérgio e forçou o técnico do Internacional a transferir o treino desta quarta-feira de dentro do estádio, onde as atividades seriam fechadas, para um dos campos suplementares do complexo Beira-Rio, à vista da imprensa e de alguns torcedores.