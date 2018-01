Chuva atrapalha o São Caetano As fortes chuvas que caíram nesta quinta-feira à tarde na região do ABC paulista atrapalharam os planos do técnico Jair Picerni. Ele pretendia fazer alguns testes no time do São Caetano que enfrentará a Ponte Preta, sábado, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo. Por causa do mau tempo, o treino coletivo foi substituído por exercícios físicos dentro do próprio vestiário do estádio Anacleto Campanella. "O Picerni já deve ter na cabeça o time que pega a Ponte. Foi uma pena esta chuva, porque ele iria treinar alguma jogada especial", lamentou o auxiliar-técnico Jair Squarizzi. No jogo de sábado, Picerni deve manter o atacante Wágner no lugar do titular Anaílson, que já foi liberado pelos médicos do clube, mas ainda precisa recuperar a forma física.