Chuva atrapalha o treino da Ponte A forte chuva que caiu em Campinas nesta terça-feira atrapalhou os treinos da Ponte Preta, mas não tirou o bom humor do técnico Vadão. Afinal, a equipe faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ocupando o 9º lugar, com 8 pontos. As chuvas obrigaram uma mudança na programação. Ao invés de treinos físicos pela manhã, houve apenas musculação. E à tarde foi cancelado o jogo-treino que estava previsto e os jogadores trabalharam no ginásio de esportes do clube. Com exceção do retorno do goleiro Lauro, que já cumpriu suspensão e entra no lugar de Aranha, o time da Ponte não deve ter mudanças para enfrentar o Vasco, domingo, em Campinas.