Chuva atrapalha teste do São Paulo O São Paulo realizou um jogo-treino neste domingo, contra o Nacional, no CT do clube na Barra Funda. O primeiro tempo terminou empatado por 0 a 0. A segunda etapa não foi realizada por causa das fortes chuvas na capital paulista. Nesta segunda-feira, o meia Souza deve se apresentar ao técnico Nelsinho Baptista para se juntar ao elenco. O zagueiro Nem foi liberado pela diretoria são-paulina para tentar acertar a renovação de contrato com o Atlético-PR.