Chuva atrapalha treinamento do Internacional

O último dia da pré-temporada do Internacional começou com um treinamento realizado sob intensa chuva. Nesta terça-feira, os jogadores realizaram trabalhos físicos sob supervisão do preparador Alejandro Valenzuela no interior do vestiário.

Apesar da forte chuva que atingiu Porto Alegre, o grupo também trabalhou no campo suplementar. Os jogadores, sob o comando do técnico Jorge Fossati, trabalharam em campo reduzido, num treino em que os jogadores foram divididos em quatro grupos. Além disso, os atletas podiam dar apenas dois toques na bola. O terceiro, obrigatoriamente, teria que ser uma finalização.

Nesta tarde, a partir das 17 horas, o elenco principal do Internacional realiza a sua última atividade na pré-temporada. Os jogadores terão a quarta-feira de folga. No mesmo dia, o time B, formado por jogadores reservas e juniores, enfrenta o Porto Alegre, em Canoas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.