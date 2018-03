Chuva cancela coletivo do Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, foi obrigado a cancelar o coletivo de hoje por causa da chuva que atingiu o Rio e que contribuiu para piorar as já péssimas condições do gramado de Caio Martins. Com isso, os jogadores apenas realizaram trabalhos físicos na sala de musculação. "Bem, não fui eu quem cancelou o treino. Foi São Pedro", disse Levir, brincando com a história que o santo é o responsável pelas chuvas. "O campo está ruim e na próxima semana vamos mudar a programação para recuperá-lo." Mas o treinador recebeu uma boa notícia. O atacante Leandrão fez um exame de ressonância magnética que não constatou gravidade na sua contusão no joelho. Para a partida de sábado contra o Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Levir terá à sua disposição os atacantes Edvaldo, Dill e Leandrão. Ele, porém, escolherá apenas dois. A tendência é a de que o treinador opte pelos dois primeiros.