Chuva cancelou jogo no ABC Uma forte chuva que caiu sobre o Estádio 1º de Maio, neste sábado à tarde, interrompeu, aos 39 minutos do primeiro tempo, o jogo entre São Bernardo e Penapolense, pelo Grupo 10 do Campeonato Paulista da segunda Divisão. Não houve a possibilidade de adiar o jogo para domingo, porque não haveria policiamento e devido ao péssimo estado do gramado. Além disso, a direção do time de Penápolis alegou que não poderia permanecer na cidade do ABC. A decisão, agora, caberá ao departamento técnico da Federação Paulista de Futebol, que deverá marcar outra data. Os dois times brigam por uma das duas vagas no Grupo 10, liderado pelo São Carlos, com 10 pontos, seguido pelo São Bernardo, com 7, Penapolense, com 5, e Velo Clube, com três. Na sexta-feira, o São Carlos venceu o Velo Clube, em Rio Claro, por 3 a 1. Dois jogos acontecem neste domingo pela penúltima rodada da terceira fase e pelo Grupo 11: Santacruzense x Osvaldo Cruz e Palmeirinha x Grêmio Catanduvense.