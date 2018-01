Chuva dá folga e Espinosa treina o Flu O técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, conseguiu nesta quinta-feira comandar o primeiro treino-coletivo da temporada 2004. Pela manhã, a chuva que castiga a cidade de Juiz de Fora deu uma trégua e o treinador pôde observar os jogadores que tem à disposição. Os titulares venceram os reservas por 7 a 1, com destaque para o atacante Alessandro, que marcou dois gols. Romário foi poupado e apenas realizou trabalhos físicos. O meia Ramon e o atacante Edmundo também não participaram do coletivo. Ambos estão lutando para melhorar a forma física e, assim, se juntarem aos demais atletas que já treinam com bola. "Os primeiros dias são sempre difíceis. Demoro um pouco, mas quando embalo recupero a forma rapidamente", disse Edmundo, que também destacou sua motivação por defender a camisa de um novo clube.