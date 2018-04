Chuva de granizo interrompe treino do Corinthians

São Paulo - A forte chuva que caiu na cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira interrompeu o treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. A atividade, que começou por volta das 16h30, terminou pouco depois das 17h30, quando os jogadores realizavam um treino físico no gramado. Além da forte chuva, houve queda de granizo e os gramados ficaram cobertos por pedras de gelo.

O preparador físico Eduardo Silva havia dividido o elenco em grupos. Os jogadores corriam em volta do gramado no momento da chuva. O único que não participou da atividade foi Emerson Sheik, que treinou em dois períodos. O atacante treinou sozinho pela manhã para compensar o treino perdido na segunda-feira. Nesta sexta-feira à tarde, enquanto os outros atletas corriam no gramado, Sheik fazia uma atividade específica na academia.

Ainda nesta sexta-feira, o Corinthians vai apresentar dois reforços para esta temporada: o lateral-esquerdo Uendel, que estava na Ponte, e o zagueiro Wanderson, que veio do Sertãozinho.