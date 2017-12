Chuva forte em Campinas cancela treino e Ney da Matta mantém dúvidas no Guarani

Nesta quinta-feira, o técnico Ney da Matta esperava fazer novos testes para tentar definir o time do Guarani que vai a campo em confronto contra o Oeste, na estreia na Série A2 do Campeonato Paulista, marcada para as 11 horas deste sábado, no estádio Brinco de Ouro. Uma forte chuva, porém, assolou Campinas (SP) e afetou o planejamento.

Diante do temporal pela manhã, os jogadores foram deslocados do gramado do Brinco de Ouro para uma academia, onde realizaram trabalhos físicos. No período da tarde, ganharam folga e só voltam a treinar na manhã desta sexta-feira. Está prevista uma atividade que será aberta à torcida e ainda contará com a apresentação oficial do uniforme do clube.

Desta maneira, sem fazer novas observações, Ney da Matta ainda não conseguiu definir a equipe titular. Uma das dúvidas é no gol. Leandro Santos se recuperou de lesão e já voltou a treinar, mas no último treinamento, na quarta-feira, o técnico escalou Luis Henrique.

Outra briga por posição é entre Philipe Maia e Alef, candidatos a formar a dupla de zaga ao lado de Diego Jussani. Ainda no último treino foram testados o lateral Denis Neves no meio de campo, o volante Escobar e o zagueiro Léo Rigo.