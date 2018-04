Chuva forte em São Paulo causa acidente no Allianz Parque

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta sexta-feira causou um acidente no Allianz Parque, futuro estádio do Palmeiras. Parte da cobertura que estava encaixada caiu, mas ninguém ficou ferido, já que o turno de trabalho já havia terminado e não havia mais ninguém no canteiro de obras.

A cobertura estava sendo construída normalmente quando a chuva ficou mais forte e os operários tiveram que parar as obras. Neste momento, algumas peças ainda tinham sido só encaixadas, para depois serem parafusadas, algo que não deu para fazer em seguida por causa da chuva e dos fortes ventos e raios que atingiram São Paulo. Inclusive a parte em que parece estar torta (foto).

Em relação as peças que caíram, elas estavam soltas, na parte de cima da cobertura para serem colocadas após a outra estrutura ser parafusada. O acidente em nada atrasa o cronograma da obra e a previsão do término da construção continua sendo em junho.

Não é a primeira vez que acontece um problema nas obras do novo estádio do clube. Em abril de 2013, parte da arquibancada desabou matando um operário e ferindo outro. A expectativa do Palmeiras é que o estádio seja entregue ainda no primeiro semestre de 2014, aproveitando o ano do centenário da equipe.