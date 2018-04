Chuva forte interrompe treino do Palmeiras na Academia

SÃO PAULO - A forte chuva que cai nesta tarde de terça-feira sobre a zona oeste de São Paulo impediu que o Palmeiras realizasse por inteiro o seu único treino programado para o dia. O trabalho teve início às 16h e foi interrompido cerca de 45 minutos depois, quando a chuva tornou-se mais torrencial sobre a Academia de Futebol.

Assim, os jogadores, que se reapresentaram nesta terça-feira após um dia de folga, realizaram apenas o aquecimento e parte de um trabalho tático comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Não houve tempo de o treinador começar a preparar a equipe para o clássico de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Felipão vai poder contar com todos os titulares para o jogo em que o Corinthians vai atrás do título brasileiro e o Palmeiras entrará em campo motivado a impedir a façanha do seu maior rival. Thiago Heleno, que desfalcou a equipe diante do São Paulo, domingo passado, também no Pacaembu, está recuperado das dores do pé e deve jogar normalmente. Apenas Marcos, sem condições físicas, não vai atuar.

O Palmeiras tenta fechar bem a temporada. Depois de chegar a ficar 10 jogos sem vencer, a equipe saiu vitoriosa de suas duas últimas partidas, não perde há quatro rodadas e quer encerrar o ano fazendo a festa da torcida com uma vitória no clássico. Se o Vasco vencer o Flamengo e se tornar campeão brasileiro, melhor ainda.