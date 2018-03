Chuva interrompe jogo do Corinthians O jogo entre Atlético-PR e Corinthians, na Arena da Baixada, foi interrompido aos 31 minutos do primeiro tempo por causa de um temporal em Curitiba. Por conta da forte chuva, o gramado foi alagado em muitos pontos. O árbitro Leonardo Gaciba consultou os capitães das equipes e decidiu suspender o jogo por pelo menos 20 minutos, como determina o regulamento. O Atlético-PR está vencendo por 1 a 0, gol de Ilan, aos 21 minutos. Aos 5, o lateral-direito Rogério desperdiçou um pênalti a favor do Corinthians. Na cobrançal, o lateral mandou a bola na trave.