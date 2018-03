Chuva não intimida torcedor ?fiel? Quem apostou que os corintianos ficariam intimidados pela insistente chuva que atingiu a Capital antes da decisão contra o Botafogo no Estádio do Morumbi errou. O palco da final do Campeonato Paulista foi invadido pela torcida alvinegra que provou ser fiel até embaixo d´água. Antes da partida, as avenidas de acesso ao Morumbi foram tomadas por torcedores, que driblaram todo o tipo de dificuldade para acompanhar seu time ser campeão. "Foram 20 horas de Caruaru (PE) até aqui, mas valeu a pena", disse Luciano Almeida. O amor ao Corinthians e a vontade de acompanhar pela primeira vez ao vivo o seu time ser campeão fez o torcedor deixar a oficina mecânica que administra com o pai e enfrentar uma cansativa e desconfortável viagem de ônibus de Pernambuco até São Paulo. "A comemoração vai ser no ônibus e ´maínha´ vai preparar um almoço especial quando eu chegar em casa", contava, animado. O comerciante Carlos Eduardo de Souza passou pela mesma maratona. "O pior da viagem foram as dores nas costas quando já estávamos chegando em São Paulo." Em todo o trajeto, conta, as opções de alimentação eram poucas. "Na maioria dos lugares que passei o que tinha para comer era arroz, feijão e macarrão." Motivos para reclamar? Nenhum. Para o torcedor, a emoção de ver o Corinthians campeão compensa qualquer dor no corpo. Conformados - Apesar da invasão corintiana, a torcida botafoguense também marcou presença. Em termos de alegria, não ficou devendo à adversária. "Para um time que a imprensa apontava como candidata ao rebaixamento no começo do campeonato, ser vice-campeão é uma honra", conta Márcio Belizze, justificando a viagem de Ribeirão Preto até São Paulo. "Nós temos o time mais barato do Paulista e chegamos até aqui, por isso, consideramos o vice-campeonato uma vitória", disse o vendedor Ciço Cremonesi. "Para ser sincero, só o gostinho de ter desclassificado a Ponte no Moisés Lucarelli, depois de toda a humilhação que sofremos da torcida de lá, valeu pelo título", garante seu irmão, o também vendedor, Anderson Cremonesi. Desrespeito - A festa da decisão teve também seu momento de desrespeito. A execução do hino nacional foi feita sem os jogadores do Botafogo em campo e enquanto o time corintiano fazia o aquecimento. Os jogadores do Alvinegro bem que tentaram se perfilar e mostrar respeito, mais não houve tempo. O hino acabou quando todos conseguiram se reunir.