Chuva preocupa técnico do Marília O técnico Luís Carlos Martins está confiante na reação do Marília no Campeonato Brasileiro da Série B. Três dias depois de assumir o cargo em substituição a Flávio Lopes ele tem certeza de que o grupo "vai reagir nos próximos jogos". A sua preocupação diante do São Raimundo, sexta-feira à noite, no Estádio Abreusão, não é com seu time mas com o mau tempo que anda atormentando a cidade. "O nosso gramado é novo e com esta chuva fica muito ruim. Isso facilita o adversário que sempre vai jogar na defesa fora de casa", disse Martins. Ele considerou ainda importante as reuniões que teve com os jogadores, quando tentou expor suas idéias com o objetivo de unir o grupo. "No futebol ninguém vence sozinho. Todos precisam estar pensando e agindo juntos." O técnico comandou um tático pela manhã e à tarde realizou o coletivo, mesmo debaixo de chuva no Yara Park. O time está praticamente definido. Deve ter a mesma base dos últimos jogos. "Ainda posso mexer em uma ou duas peças, mas vou pensar um pouco mais." Com apenas cinco pontos, o Marília ocupa a perigosa 19ª posição, portanto, está na zona de rebaixamento porque seis clubes serão rebaixados nesta temporada.