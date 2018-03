Chuva suspende Bragantino X Flamengo O Bragantino continua enfrentando problemas para jogar no Campeonato Paulista da Série A2. Desta vez o mau tempo é que atrapalhou. Por causa das fortes chuvas, neste sábado à tarde, em Osasco, o jogo em que disputava com o Flamengo, foi interrompido aos 12 minutos do segundo tempo, quando o resultado era de 0 a 0. O mando é do Bragantino que não pode atuar em Bragança Paulista devido a interdição do estádio Marcelo Stéfani, vetado pelo Ministério Público por não atender as exigências do Estatuto do Torcedor. Como não houve tempo para que a disputa de 75% (68 minutos ou 23 minutos do segundo tempo) outro jogo será marcado pela Federação Paulista de Futebol. O Bragantino tem cinco pontos e o Flamengo tem 10 pontos dentro do Grupo 2. A rodada ainda terá dois jogos neste sábado: 19 horas - Internacional X Taubaté; 20h45 - Taquaritinga X Araçatuba. A primeira rodada do returno será completada domingo com cinco jogos.