Chuva também atrapalha Série A3 Não foi só o jogo entre Ponte e Palmeiras, da primeira divisão do Campeonato Paulista, que foi cancelado por causa das chuvas nesta quinta-feira. O mau tempo também transferiu uma partida da Série A3. O confronto entre Internacional de Bebedouro e Sertãozinho não pôde ser realizado e foi adiado para as 15 horas desta sexta. Mas a segunda rodada da competição teve outros sete jogos realizados. No grupo 1, o Araçatuba conseguiu sua segunda vitória no campeonato, ao golear o Jaboticabal por 4 a 0. O Barretos se reabilitou diante do Paraguaçuense, vencendo por 1 a 0. Em Jaú, XV e Noroeste empataram sem gols. No grupo 2, a Ferroviária perdeu em casa para o Taubaté, por 2 a 1. O XV de Piracicaba também decepcionou sua torcida, ao ser humilhado pelo Guaratinguetá, por 4 a 1. O Independente de Limeira somou seu primeiro ponto ao empatar por 1 a 1 com o Rio Claro. À tarde, o Palmeiras-B venceu o Osasco por 3 a 0, no Parque Antártica. Confira os resultados do dia: Palmeiras-B 3 x 0 Osasco, Barretos 1 x 0 Paraguaçuense, Araçatuba 4 x 0 Jaboticabal,; Internacional de Bebedouro x Sertãozinho (cancelado), XV de Jaú 0 x 0 Noroeste, XV de Piracicaba 1 x 4 Guaratinguetá, Ferroviária 1 x 2 Taubaté e Independente 1 x 1 Rio Claro. Classificação: Grupo 1: 1) Araçatuba - 6 pontos; 2) Jaboticabal e Sertãozinho, Barretos - 3; 4) Noroeste - 2; 5) Internacional de Bebedouro e XV de Jaú - 1; 8) Paraguaçuense - 0. Grupo 2: 1) Taubaté e Guaratinguetá - 6 pontos; 3) Ferroviária, XV de Piracicaba e Palmeiras-B - 3; 6) Rio Claro e Independente - 1; 8) Osasco - 0.