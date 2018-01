Chuvas adiam Santa Cruz e São Raimundo As fortes chuvas que castigam toda a região metropolitana do Recife foram responsáveis pelo adiamento do jogo entre Santa Cruz e São Raimundo, deste sábado para domingo, às 18h10, no Estádio do Arruda, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a aprovação da CBF e concordância dos dois clubes, a mudança foi confirmada por volta das 16 horas. O novo horário visa não concorrer com o jogo do Brasil contra o México, a partir das 15h45 de domingo, pela Copa das Confederações, que está sendo realizada na Alemanha.