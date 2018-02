Chuvas adiam Santa Cruz x Marília Por causas das fortes chuvas que caem em Recife nos últimos dias, o jogo entre Santa Cruz-PE e Marília, que seria disputada neste sábado, no Estádio do Arruda, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi transferido para este domingo. Uma hora antes do jogo, as duas equipes e o trio de arbitragem chegaram a conclusão de que seria impossível jogar. Assim, foi decidido que o jogo será disputada no domingo, também às 16 horas. Tem sido constante as fortes chuvas na capital pernambucana. Há duas semanas, o jogo Náutico x São Raimundo-AM também teve que ser adiado. Esta semana, o Santa Cruz foi treinar na praia, por causa do péssimo estado do gramado, danificado pelas chuvas.