Cianorte derruba o Corinthians: 3 a 0 O Cianorte surpreendeu nesta quarta-feira ao vencer o Corinthians por 3 a 0 - com direito a um gol de bicicleta de Márcio -, em Maringá (PR), no jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil 2005. Com esta vitória, o time paranaense fica muito próximo da classificação, uma vez que o Corinthians - que estreava o treinador Daniel Passarella - precisa ganhar por pelo menos quatro gols para conseguir passar de fase.