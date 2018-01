Cianorte pára e volta daqui 90 dias Depois da derrota para o Corinthians quarta-feira, o Cianorte vai passar por uma fase de reformulação nos 90 dias que separam a equipe da estréia na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Caio Júnior considerou sua passagem pelo clube encerrada com o fim de seu contrato, mas a diretoria ainda não descarta a possibilidade de renovação. Vários jogadores nem viajaram para Cianorte, aguardando propostas para o segundo semestre. Apesar de ter anunciado que encerraria a carreira logo após o jogo, o goleiro Adir, que falhou feio no terceiro gol corintiano, repensou a decisão. No site oficial do clube (www.cianortefc.com.br) foi feita uma pesquisa com os torcedores sobre o que acharam da derrota por 5 a 1 e da elmiminação do time. Entre os internautas, 66,23% consideraram que o Corinthians jogou melhor, enquanto 15,83% acharam que faltou competência à equipe. Outros 12,66% entenderam que os jogadores tremeram e 4,49% opinaram que alguns jogadores não ajudaram o restante do elenco. Apenas 0,79% justificaram a derrota como uso de tática errada.