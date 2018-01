Cianorte preocupado com a arbitragem O Cianorte tem uma preocupação na partida desta quarta-feira contra o Corinthians, no Pacaembu, pela Copa do Brasil: o árbitro. "Não posso negar que a arbitragem me preocupa. Se o Corinthians nos vencer merecidamente, serei o primeiro a aplaudir, mas não seria certo se ele se classificasse com arbitragem duvidosa. Um time pequeno também tem o direito de sonhar com o título", disse o técnico Caio Júnior. O árbitro do jogo será o baiano Lourival Dias Lima Filho. "Não o conheço. Imagino que seja um dos melhores árbitros da Bahia. Só espero que ele aplique as regras", pediu o técnico do Cianorte. O Cianorte fez um treino recreativo nesta terça-feira, no CT do São Paulo. Só para relaxar. "Jogamos juntos desde novembro e todos sabem o que fazer diante de um rival que atua no 4-4-2 ou no 3-5-2", garantiu Caio Júnior. "Nossa estratégia é bastante simples. Precisamos marcar um gol. Assim, o Corinthians terá de fazer cinco."