Cianorte surpreende Coritiba e é líder do Paranaense O Campeonato Paranaense tem novo líder. O Cianorte aproveitou o nervosismo do Coritiba, pressionado por sua torcida, e venceu o time da capital por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, em pleno estádio Couto Pereira, com um gol de Didi aos 20 minutos de jogo. O Cianorte chegou aos nove pontos, enquanto o Coritiba permanece em 11.º lugar. com quatro pontos em quatro rodadas. O Coritiba pressionou no início da partida, mas logo mostrou porque está mal na tabela - o volume de jogo diminuiu à medida em que a equipe do Cianorte apertava mais a marcação. Em um contra-ataque, porém, o alviverde foi surpreendido: Mikimba tocou para Didi que chutou forte; o zagueiro Ozéia tentou desviar a bola e a mandou para seu próprio gol. O técnico Guilherme Macuglia voltou para o segundo tempo com um Coritiba mais rápido, com quatro atacantes em campo. O domínio territorial, no entanto, não se converteu em gols, graças à boa postura tática do Cianorte e às defesas do goleiro Danilo. "Vimos alguns vídeos do Coritiba e identificamos seus pontos fortes e fracos, passamos isso na preleção e deu resultado", explicou o técnico do Cianorte, Cláudio Tencati. CAMPEONATO PARANAENSE Classificação: 1.º - Cianorte, 9 pontos; 2.º - Paranavaí, 8, saldo de 6; 3.º - Adap, 8, saldo de 3; 4.º - Atlético-PR, 7, saldo de 1, 6 gols pró; 5.º - Rio Branco, 7, saldo de 1, 3 gols pró; 6.º - Paraná, 7, saldo 0; 7.º - Londrina, 6; 8.º - Engenheiro Beltrão, 5, saldo 3; 9.º - J. Malucelli, 5, saldo 0; 10.º - Iraty, 4, saldo 0; 11.º - Coritiba, 4, saldo -1, 3 gols pró; 12.º - Cascavel, 4, saldo -1, 2 gols pró; 13.º - Portuguesa Londrinense, 3, saldo -1; 14.º - Iguaçu, 3, saldo -6; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 0.